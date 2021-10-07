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Arabasıyla kanaldaki işçinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Arabasıyla kanaldaki işçinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, otomobiliyle kanalda kazı çalışması yapan belediye işçisinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, otomobiliyle kanalda kazı çalışması yapan belediye işçisinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. katılmadı, maktul Ahmet B'nin eşi Ş.B. ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Ş.B, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Eşinin ekmek davası için evden çıktığını dile getiren Ş.B, "İnsan kediye, köpeğe çarpsa bile dönüp bakıyor, bir şey oldu mu diye. Neden vurup kaçıyorsun? Ocağım yıkıldı. Bakın, ne hale düştük." diye konuştu.

Maktulün oğlu A.B. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin mağduriyeti nedeniyle adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi, sanığın adli kontrol şartını kaldırıp yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Ocak 2022'ye erteledi.

Olay

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda bariyer ve şerit çekerek çalışma başlatmış, sürücü M.A. idaresindeki 38 GR 485 plakalı otomobil, bu sırada bariyerleri aşıp kanaldaki işçi Ahmet B'nin üzerine düşmüştü. İşçi olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan sürücü yakalanarak tutuklanmıştı.

Hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan M.A, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Arabasıyla kanaldaki işçinin üzerine düşerek ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor - Haberler
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