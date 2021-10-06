Ar-Ge Çalışmalarıyla Tarımsal Üretimde Verim ve Kaliteyi Arttırmalıyız

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Vali Ersin Yazıcı, Aksu İlçesi'nde faaliyet gösteren Grow Fide, Rito Tohum ve Güney Agripark firmalarını ziyaret etti. Firma ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Yazıcı; "Tarımdaki tecrübelerimizi Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleriyle geliştirip, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi arttırmalıyız. " dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya'nın turfanda sebzecilik ve narenciye deposu Aksu İlçesi'nde 2001 yılından bu yana fidecilik üzerine faaliyet gösteren Grow Fide'yi ziyaret etti. Aşılı fide üretiminde Türkiye'nin öncü kuruluşlarından olduklarını vurgulayan firma sahibi Hasan Ünal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından tescilli Ar-Ge merkezi olan üretim tesislerinde fidecilik ve tohumculuk üzerine üretim yaptıkları bilgisini verdi.

Ziyarette ilk olarak Grow Fide ile ilgili yapılan sunuma katılan Vali Yazıcı, şirket hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sunumda yıllık 25 milyon fide üretim kapasitesi ve 4. 000 m² laboratuvar alanı ile doku üretiminde Türkiye'nin en büyük tesisine sahip olduğu ve 140 dönümlük alanda 700 personeliyle 500'e yakın ürün grubunda Ar-Ge çalışması yapıldığı bilgisi aktarıldı.

Şirket yetkilileri her çeşit sebze ve mevsimlik çiçek fidesi ürettiğini belirterek, son teknolojiye sahip üretim sahalarından elde ettikleri ürünlerin, bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine de ihraç ettiklerini ifade etti. Laboratuvardan tarlaya, tarladan sofraya sürdürülebilir çevre dostu üretim sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen şirket yetkilileri, doku kültürü ile üretilen ürünler hakkında Vali Yazıcı'ya bilgi verdi. Grow Fide'nin ülkemizde şeker otu adıyla bilinen stevia bitkisinin de ilk üreticilerinden olduğu aktarıldığı toplantıda Güney Agripark adına ürünle ilgili beş adet tescillerinin olduğu söylendi.

Özellikle aşılı patlıcan ve aşılı karpuz fidelerini Türkiye'de ilk kez üreten firma olduklarını söyleyen şirket yetkilileri, bu konuda çiftçileri de sürekli bilgilendirdiklerini ifade ederek çiftçilerin sağlıklı ve verimi yüksek ürünler alması için çalıştıklarını belirtti.

Antalya Sektörde Öncü Firmaların Adresi

Bilgilendirme toplantısının ardında Vali Yazıcı, doku kültürü üretim laboratuvarlarını gezdi. Firma sahibi Hasan Ünal'dan üretim faaliyetleri, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Yazıcı; "Antalya turizm kadar tarımıyla da ön plana çıkan bir şehir. Turizmde ve sanayide olduğu gibi tarımda da Antalya'mızda sektöründe öncü firmaları görmek gerçekten mutluluk verici. Firmamız aşılı fide üretimi konusunda ülkemizin başarılı firmalarından. Örnek çalışmalarından dolayı kendilerine tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. " dedi.

Tecrübelerimizi Ar-Ge ve İnovasyonla Daha da Geliştirmeliyiz

Tarımdaki tecrübelerimizi Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleriyle geliştirip, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi arttırmamız gerektiğine dikkat çeken Vali Yazıcı, tarımda öncü şehir olarak bu konularda projeler geliştirmemiz gerektiğini ifade etti. Sektöründe öncü firmaların şehrimizde bulunmasının bu tür Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yapılması açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Vali Yazıcı; "Bu firmalarımız öncülüğünde yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla çeşitliliği sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız. Bu tecrübemizi geliştirmek için daha çok çalışmaya daha çok Ar-Ge ve inovasyona ağırlık vermeye devam edeceğiz. Turizmin ve tarımın daha da gelişmesi için tüm paydaşlarımızla ortak projeler ve çalışmalar düzenleyerek, şehrimizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. " diye konuştu.

Şirket yetkililerin gerçekleştirdiği sunumunun ardından Vali Yazıcı, şirketlerin laboratuvar ve fide üretim seralarını gezdi. Ar Ge Çalışmalarıyla Tarımsal Üretimde Verim ve Kaliteyi Arttırmalıyız 01 Ar Ge Çalışmalarıyla Tarımsal Üretimde Verim ve Kaliteyi Arttırmalıyız 02 Ar Ge Çalışmalarıyla Tarımsal Üretimde Verim ve Kaliteyi Arttırmalıyız 03 Ar Ge Çalışmalarıyla Tarımsal Üretimde Verim ve Kaliteyi Arttırmalıyız 04 Ar Ge Çalışmalarıyla Tarımsal Üretimde Verim ve Kaliteyi Arttırmalıyız 05 Ar Ge Çalışmalarıyla Tarımsal Üretimde Verim ve Kaliteyi Arttırmalıyız 06 Ar Ge Çalışmalarıyla Tarımsal Üretimde Verim ve Kaliteyi Arttırmalıyız 07 Ar Ge Çalışmalarıyla Tarımsal Üretimde Verim ve Kaliteyi Arttırmalıyız 08

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