Apple Watch 7 ne zaman çıkacak? Apple Watch 7'nin fiyatı nedir? Apple Watch 7 ne kadar?

Apple Watch 7 ne zaman çıkacak? Çıkarttığı cep telefonları ve akıllı ürünler ile en çok konuşulan teknoloji devleri arasında yer alan Apple yeni ürünü olan Apple Watch 7 hakkındaki detayları duyurdu. Peki, Apple Watch 7 ne zaman çıkacak? Apple Watch 7'nin fiyatı nedir?

APPLE WATCH 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple Watch 7'nin çıkışını İphone ve İpad'e göre geciktiren Apple fiması Apple Watch 7'nin çıkış tarihini açıkladı. Buna göre Apple Watch 7'nin ön sipariş tarihi 8 Ekim 2021 saat 15.00 olarak belirlendi. Apple Watch 7'nin resmi olarak Apple mağazalarında ise 15 Ekim 2021 tarihinde yerini alacak?

APPLE WATCH 7 FİYATI NEDİR?

Apple Watch 7 çıkış tarihinin açıklanmasının ardından merak edilen bir diğer konu ise fiyatı oldu. Apple Watch 7'nin çıkış fiyatı ise 4.399 TL olarak belirlendi.

APPLE WATCH 7'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Apple Watchın 7 bir önceki nesle göre yüzde 20 daha büyük bir ekrana sahip olan cihazın köşeleri zamanda sadece 1.7 mm. Apple yeni sınırların bir öncekine göre yüzde 40 daha küçük.

Ekranın saat kontrollerinde yüzde 70 daha parlak.Dokunuşla açılan bir klavye de Apple Watch 7'ye eklendi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ekranın kırılmaya dayanıklı olduğu ve tozlanmaya karşı IP6X belgesine sahip.

Apple Watch WR50 seviyesinde suya dayanıklı ve yeni Apple Watch yüzde 33 daha hızlı şarj oluyor. Aletin 0'dan yüzde 80 şarja ulaşması 45 dakika sürüyor.

Ekran: 41mm ve 45mm kavisli OLED

İşlemci: 2 çekirdekli 64 bit Apple S7

Depolama: 32 GB

Batarya: 18 saat pil ömrü, 45 dakikada %80 dolum, – Type C ile şarj

Renk seçenekleri: Siyah, gümüş, altın, kırmızı, yeşil ve mavi

Dayanıklılık: IPX6 sertifikası ile 50 metreye kadar su geçirmezlik, toza karşı direnç

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