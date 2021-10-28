Apple Music PS5 için piyasaya sürüldü

Oyun oynamanın yanı sıra müzik dinlemeyi sevenler için, Apple Music'in entegre bir Apple Music deneyimi sunmak için oyun konsolu PlayStation 5'te piyasaya sürüldüklerini ve geniş müzik kataloglarını dünya çapında PS5 oyuncularına getirdiklerini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bugünden itibaren, Apple Music aboneliğine sahip PS5 kullanıcıları Apple Music'ten 90 milyondan fazla şarkının, on binlerce seçilmiş çalma listesinin, 4K'daki müzik videolarının, bugünün hitlerini, klasiklerini ve müzik tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş çalma listelerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

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ARKA PLANDA MÜZİK DİNLEME

PS5, arka plan müziği ve müzik video oynatma ile Apple Music yayın hizmetiyle sorunsuz entegrasyon sunar, böylece oyuncular oyun oynarken de müzik dinleyebilecekler.

PS5 kullanıcıları, bir oyuna girmeden önce Apple Music uygulamasını başlatabilir veya oyun sırasında DualSense kablosuz kumandadaki PS düğmesine basarak Kontrol Merkezi'ne erişebilir ve müzik işlevi kartını seçebilir.

KESİNTİSİZ MÜZİK VİDEOSU OYNATMA

Apple Music aboneleri ayrıca Apple Music uygulamasında çok çeşitli sanatçıların şarklı kliplerini bulabilir ve izleyebilir. Videoyu tam ekranda oynatarak başlayın; Oyunuza geri dönmek veya PS5'in ana ekranında başka bir yerde gezinmek istediğinize karar verirseniz, müzik videosundaki ses çalmaya devam edecektir. Müzik videosuna geri dönmek istiyorsanız, şarkının neresinde olursanız olun, müziğe ara vermeden sorunsuz bir şekilde devam edecektir.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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