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Apartta uyuşturucu satan 3 şüpheli yakalandı

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Apartta uyuşturucu satan 3 şüpheli yakalandı

ADANA'da, kaldıkları apartta uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da, kaldıkları apartta uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı. Daha önce kaza geçirdiği belirtilen şüphelilerden birinin adliyeye sevki sırasında koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki bir apartta uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Polis, fiziki takipte Orhan I. (39), kardeşi Ömer I. (32) ile arkadaşı Metin Y.'nin (32), aparta gelen kişilere uyuşturucu madde sattıklarını belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 33 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucu maddeyi satmadıklarını, kendilerinin kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin daha önce kaza geçirdiği kaza nedeniyle ayağından yaralandığı, koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.


Apartta uyuşturucu satan 3 şüpheli yakalandı

Apartta uyuşturucu satan 3 şüpheli yakalandı

Apartta uyuşturucu satan 3 şüpheli yakalandı

Apartta uyuşturucu satan 3 şüpheli yakalandı

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