Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
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Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Apartmanın çatısı alev alev yandı.

- Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

Yangın saat 00.30 sıralarında Sinanbey mahallesi Letafet sokakta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Yangını gören polis ekipleri, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirip, apartmanda ikamet edenleri kontrollü şekilde tahliye ettiler. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına merdivenli araçlarla müdahale ettiler. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Yangın 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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Apartmanın çatısı alev alev yandı.. Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi - Haberler
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