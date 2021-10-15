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Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın merdiven boşluğundaki yangını gören bina sakini bir kadın sinir krizi geçirdi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın merdiven boşluğundaki yangını gören bina sakini bir kadın sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören bina sakini bir kadın sinir krizi geçirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri de sokakta güvenlik önlemleri aldı. Sinir krizi geçiren kadın da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi

Son dakika... Apartmandaki yangını gören kadın sinir krizi geçirdi
İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Son Dakika Haberleri
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