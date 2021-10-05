Apartmanda silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartmanda silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Apartmanda silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi 2 şahıs polisin düzenlediği operasyon sonucunda gözaltına alınırken, şüphelilerden Bayram Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - - Apartmanda silahlı Kavga : 1 ölü 1 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi 2 şahıs polisin düzenlediği operasyon sonucunda gözaltına alınırken, şüphelilerden Bayram Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Şirintepe Mahallesi Asilzade Sokak'ta gerçekleşti. Bir apartman içerisinde 2 grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle şüpheli Nazmi A. üzerindeki tabancayı çıkararak Tarık Ö. ve Barış Z.'ye ateş etti. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Tarık Ö.'nün aldığı isabet neticesinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Barış Z. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Barış Z.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ateş ettikten sonra kaçan şüpheli Nazmi A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda saklandığı yerde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Şüpheli Nazmi A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Polis tarafından yakalanan ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Apartmanda silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Son Dakika Haberleri
Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşinde

Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşinde

 Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı, ortalık savaş alanına döndü

Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı, ortalık savaş alanına döndü

 Yeni evli komşusuna 'Hırsız çalmasın, altınları yatak odasına koy' diyen hamile komşu, altınları kendi çaldı

Yeni evli komşusuna "Hırsız çalmasın, altınları yatak odasına koy" diyen hamile komşu, altınları kendi çaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Prens William Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Marcao Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Stefan Kuntz Güzel Sözler Rüya Tabirleri Oğuzhan Asiltürk Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Apartmanda silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 23:14:35. #1.12#