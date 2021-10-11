APARTMAN OTOPARKINDAN SES SİSTEMİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

APARTMAN OTOPARKINDAN SES SİSTEMİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

APARTMAN OTOPARKINDAN SES SİSTEMİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALDIHaber - Kamera: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde apartmana giren hırsız, bodrum kattaki otoparkta bulunan ses sistemi ve inşaat malzemelerini alıp, kaçtı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - APARTMAN OTOPARKINDAN SES SİSTEMİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALDI

Haber - Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde apartmana giren hırsız, bodrum kattaki otoparkta bulunan ses sistemi ve inşaat malzemelerini alıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşandı. İddiaya göre, 2 şüpheliden 1'i sokakta bir süre dolaştıktan sonra kapısını açık gördüğü apartmana girdi. Apartmanın bodrum katına inen şüpheli, otoprakta tutulan ses sistemini alıp çıktı. Çaldığı malzemeleri arkadaşına veren şüpheli, 20 dakika sonra apartmana tekrar girdi. Bu sefer de inşaat malzemelerini pazar arabasına yükleyen şüpheli, arkadaşı ile buluştuktan sonra kayıplara karıştı. Depoda malzemelerini göremeyen apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"22-25 BİN LİRALIK KAYBIMIZ VAR"

Apartmanın yöneticisi Aydın Özbay, "Tam cuma saati giriş, çıkış yapıyor. Önce karşı binayı yokluyor. Daha sonra bizim apartmana giriş yapıyor. Otoparka iniyor. Otoparktan hırsızlığını gerçekleştirdikten sonra çıkış yapıyor. Bir vatandaşımızın ses sistemi, başka bir vatandaşımıza ait inşaat malzemelerini çaldı. Toplamda 22, 25 bin liralık bir kaybımız var" ifadelerini kullandı.

APARTMAN OTOPARKINDAN SES SİSTEMİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALDI

APARTMAN OTOPARKINDAN SES SİSTEMİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALDI

APARTMAN OTOPARKINDAN SES SİSTEMİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALDI

APARTMAN OTOPARKINDAN SES SİSTEMİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALDI

APARTMAN OTOPARKINDAN SES SİSTEMİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALDI

APARTMAN OTOPARKINDAN SES SİSTEMİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALDI

APARTMAN OTOPARKINDAN SES SİSTEMİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Kubilay Aka Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Sergio Perez Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: APARTMAN OTOPARKINDAN SES SİSTEMİYLE İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:50:35. #1.17#