AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınavlar online mı olacak? - Haberler
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AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınavlar online mı olacak?

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AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınavlar online mı olacak?

Eğitimine açık öğretim sistemi ile devam ettirmek isteyenlerin tercih ettiği AÖL'de sınav dönemi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman? 2021 AÖL sınavlar online mı olacak?

AÖL sınavları ne zaman sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Açık lise öğrencileri, öğrencilik durumu, silik, donuk ve aktif öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini, ders seçimi ve kayıt ücretini ödeyerek gerçekleştiriyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman

AÖL I. Dönem Sınavları: 04 Aralık 2021 Cumartesi – 05 Aralık 2021 Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında,

Mazerete Bağlı İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru

Tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında,

Mazerete Bağlı Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL sınavlarının online mı yüz yüze mi olacağı henüz netlik kazanmadı.

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