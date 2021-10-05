AÖF sınavları online mı olacak 2022? SON DAKİKA AÖF sınavları çevrimiçi mi?

AÖF sınavları online mı olacak 2022? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrenciler AÖF kayıt yenileme yapacaklar kayıt yenelime işlemini online olarak yapacaklar? AÖF sınavları nasıl yapılacak? 2021 2022 AÖF sınavları online mi yüz yüze mi? AÖF güz ve bahar dönemi sınavlar nasıl yapılacak?

AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK 2022?

Koronavirüs önlemleri kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için eğitim-öğretime, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesi yönünde karar almıştır.

2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılmıştı. 2021 2022 AÖF güz ve bahar dönemi sınavların nasıl yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. AÖF güz ve bahar dönemi sınavların bu dönemde yüz yüze olması bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde (AÖF) herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.

AÖF güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım 2021'de, AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı da 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül'de sona erdi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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