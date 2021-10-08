Açıköğretim Fakültesi 2. Üniversite kayıut işlemleri araştırılıyor. 27 Eylül'de başlayan 2021 AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi 2. Üniversite kayıt nasıl yapılır? AÖF 2. üniversite kayıtları bitti mi, son gün ne zaman?

AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI BİTTİ Mİ, SON GÜN NE ZAMAN?

Çevrim İçi (Online) Başvuru ve Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021

Çevrim İçi (Online) Başvuru Adresi: https://aoskayit.anadolu.edu.tr

Adaylar, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayit adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra İkinci Üniversite bağlantısındaki açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak Çevrim İçi (Online) Başvuru işlemini gerçekleştirecektir. Adayların başvuru yapabilmesi için YÖKSİS sistemindeki öğrenim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumuna başvurarak YÖKSİS sistemindeki bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. YÖKSİS sisteminde bilgileri güncel olamayan adaylar, Çevrim İçi (Online) başvuru sayfasında öğrenim durumunu gösteren belgeyi yükleyerek, kayıt tarihleri içinde yükledikleri belgenin aslı ile bulundukları ildeki AÖF bürosuna başvurmalıdır. Çevrim İçi (Online) başvuru yapmayan aday kayıt yaptıramaz. Çevrim İçi (Online) başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

2. ÜNİVERSİTE NEDİR?

Belki şu anda çok iyi bir üniversitede okuyorsun. Peki, gerçekten bu bölümde okumak mıydı hayalin? Ya da bir mesleğe sahip oldun sonunda ama neden bununla yetinesin ki? Hayatında her şey yolunda olsa da, başka meslekler, başka meraklar, başka hayallere sahip olmak isteyebilirsin. İşte, Anadolu Üniversitesi sana tüm bunları gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Üstelik şartsız, sınavsız... Şimdi, Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Programları ile kariyerinde yükselme, merak ettiğin bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme şansı ellerinde. Eğer senin de hayallerin bir diplomaya sığmıyorsa İkinci Üniversite Programları seni bekliyor!

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

1. Acil Durum ve Afet Yönetimi *

2. Adalet

3. Aşçılık

4. Bankacılık ve Sigortacılık

5. Bilgisayar Programcılığı

6. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

7. Coğrafi Bilgi Sistemleri

8. Çağrı Merkezi Hizmetleri

9. Dış Ticaret

10. Emlak Yönetimi

11. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon *

12. Ev İdaresi

13. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

14. Halkla İlişkiler ve Tanıtım

15. İlahiyat (Arapça) ***

16. İlahiyat

17. İnsan Kaynakları Yönetimi

18. İş Sağlığı ve Güvenliği

19. İşletme Yönetimi

20. Kültürel Miras ve Turizm

21. Laborant ve Veteriner Sağlık * Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

22. Lojistik

23. Marka İletişimi

24. Medya ve İletişim

25. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

26. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

27. Özel Güvenlik ve Koruma**

28. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

29. Radyo ve Televizyon Programcılığı

30. Sağlık Kurumları İşletmeciliği

31. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği **

32. Sosyal Hizmetler

33. Sosyal Medya Yöneticiliği

34. Spor Yönetimi

35. Tarım Teknolojisi

36. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

37. Turizm ve Otel İşletmeciliği *

38. Turizm ve Seyahat Hizmetleri *

39. Web Tasarımı ve Kodlama

40. Yaşlı Bakımı

41. Yerel Yönetimler

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

1. Felsefe

2. Görsel İletişim Tasarımı

3. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

4. Sağlık Yönetimi

5. Sosyoloji

6. Tarih

7. Türk Dili ve Edebiyatı

8. Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

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2. İktisat

3. İktisat (İngilizce)****

4. Maliye

5. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

6. Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)****

7. Uluslararası İlişkiler

8. Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ****

İşletme Fakültesi Lisans Programları

1. Havacılık Yönetimi **

2. İşletme

3. İşletme (İngilizce) ****

4. Turizm İşletmeciliği

5. Uluslararasi Ticaret ve Lojistik.

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