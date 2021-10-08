AÖF 2. üniversite kayıtları bitti mi, son gün ne zaman?
Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Programları ile kariyerinde yükselme, merak ettiğin bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme şansı ellerinde. Eğer senin de hayallerin bir diplomaya sığmıyorsa, İkinci Üniversite Programları seni bekliyor! Peki, AÖF 2. üniversite kayıtları bitti mi, son gün ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi 2. Üniversite kayıut işlemleri araştırılıyor. 27 Eylül'de başlayan 2021 AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi 2. Üniversite kayıt nasıl yapılır? AÖF 2. üniversite kayıtları bitti mi, son gün ne zaman?
AÖF 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI BİTTİ Mİ, SON GÜN NE ZAMAN?
Çevrim İçi (Online) Başvuru ve Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021
Çevrim İçi (Online) Başvuru Adresi: https://aoskayit.anadolu.edu.tr
Adaylar, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayit adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra İkinci Üniversite bağlantısındaki açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak Çevrim İçi (Online) Başvuru işlemini gerçekleştirecektir. Adayların başvuru yapabilmesi için YÖKSİS sistemindeki öğrenim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumuna başvurarak YÖKSİS sistemindeki bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. YÖKSİS sisteminde bilgileri güncel olamayan adaylar, Çevrim İçi (Online) başvuru sayfasında öğrenim durumunu gösteren belgeyi yükleyerek, kayıt tarihleri içinde yükledikleri belgenin aslı ile bulundukları ildeki AÖF bürosuna başvurmalıdır. Çevrim İçi (Online) başvuru yapmayan aday kayıt yaptıramaz. Çevrim İçi (Online) başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.
2. ÜNİVERSİTE NEDİR?
Belki şu anda çok iyi bir üniversitede okuyorsun. Peki, gerçekten bu bölümde okumak mıydı hayalin? Ya da bir mesleğe sahip oldun sonunda ama neden bununla yetinesin ki? Hayatında her şey yolunda olsa da, başka meslekler, başka meraklar, başka hayallere sahip olmak isteyebilirsin. İşte, Anadolu Üniversitesi sana tüm bunları gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Üstelik şartsız, sınavsız... Şimdi, Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Programları ile kariyerinde yükselme, merak ettiğin bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme şansı ellerinde. Eğer senin de hayallerin bir diplomaya sığmıyorsa İkinci Üniversite Programları seni bekliyor!
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
1. Acil Durum ve Afet Yönetimi *
2. Adalet
3. Aşçılık
4. Bankacılık ve Sigortacılık
5. Bilgisayar Programcılığı
6. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
7. Coğrafi Bilgi Sistemleri
8. Çağrı Merkezi Hizmetleri
9. Dış Ticaret
10. Emlak Yönetimi
11. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon *
12. Ev İdaresi
13. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
14. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
15. İlahiyat (Arapça) ***
16. İlahiyat
17. İnsan Kaynakları Yönetimi
18. İş Sağlığı ve Güvenliği
19. İşletme Yönetimi
20. Kültürel Miras ve Turizm
21. Laborant ve Veteriner Sağlık * Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
22. Lojistik
23. Marka İletişimi
24. Medya ve İletişim
25. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
26. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
27. Özel Güvenlik ve Koruma**
28. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
29. Radyo ve Televizyon Programcılığı
30. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
31. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği **
32. Sosyal Hizmetler
33. Sosyal Medya Yöneticiliği
34. Spor Yönetimi
35. Tarım Teknolojisi
36. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
37. Turizm ve Otel İşletmeciliği *
38. Turizm ve Seyahat Hizmetleri *
39. Web Tasarımı ve Kodlama
40. Yaşlı Bakımı
41. Yerel Yönetimler
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
1. Felsefe
2. Görsel İletişim Tasarımı
3. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4. Sağlık Yönetimi
5. Sosyoloji
6. Tarih
7. Türk Dili ve Edebiyatı
8. Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi Lisans Programları
1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
2. İktisat
3. İktisat (İngilizce)****
4. Maliye
5. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
6. Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)****
7. Uluslararası İlişkiler
8. Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ****
İşletme Fakültesi Lisans Programları
1. Havacılık Yönetimi **
2. İşletme
3. İşletme (İngilizce) ****
4. Turizm İşletmeciliği
5. Uluslararasi Ticaret ve Lojistik.