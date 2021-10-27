Antropolog Prof.Dr. Berna Alpagut ve Özlüce Doğa Tarihi Araştırma ve Uygulama Fosil Parkı Projesi ekibi Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret etti
Antropolog Prof. Dr. Berna Alpagut, Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran Ak Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erten Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek Özlüce Doğa Tarihi Araştırma ve Uygulama Fosil Parkı Projesi hakkında bilgi verdi.
MUĞLA (Habermetre) - Antropolog Prof. Dr. Berna Alpagut, Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran Ak Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erten Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek Özlüce Doğa Tarihi Araştırma ve Uygulama Fosil Parkı Projesi hakkında bilgi verdi.
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