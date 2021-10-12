Antik Kentte 1800 Yıllık 'Vıp Koltuklar' Bulundu - Haberler
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Antik Kentte 1800 Yıllık "Vıp Koltuklar" Bulundu

Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji
Antik Kentte 1800 Yıllık

VIP... "Vi-ay-pi" diye okunur... Very Important Person... Yani Çok Önemli Kişi... Birçok yerde ve noktada "ayrıcalığın" sembolüdür VIP... Çoğu zaman eleştiri konusu olan VIP durum meğer 1800 yıl önce de yaşanıyormuş!

İZMİR (Space Mag Türkiye) - VIP... "Vi-ay-pi" diye okunur... Very Important Person... Yani Çok Önemli Kişi... Birçok yerde ve noktada "ayrıcalığın" sembolüdür VIP...

Çoğu zaman eleştiri konusu olan VIP durum meğer 1800 yıl önce de yaşanıyormuş!

Arkeologlar, İzmir'deki Bergama antik kentinde 1800 yıllık bir amfitiyatro kazısı yaparken, üzerinde isimlerin yazılı olduğu özel oturma alanları keşfettiler.

Roma'daki ünlü Kolezyum'a benzerliği nedeniyle arkeolojik bir cazibe merkezi olan Bergama amfi tiyatrosunun kazıları 2018'den beri devam ediyor.

YUNAN HARFLERİYLE YAZILMIŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Enstitüsü tarafından yürütülen TransPergMicro projesinin araştırma bölümünde yeni bulgulara ulaşıldı.

Amfi tiyatronun 2'nci yüzyılda gladyatör ve hayvan savaşlarına ev sahipliği yaptığı ve deniz savaşlarının infaz ve canlandırmalarının yapıldığı yer olduğu bilinmektedir.

Çalışmalar sürüyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Felix Persson, "Toplumun her kesiminin uğrak yeri olan Kolezyum'un bir replikasını buraya yapmak istediler. Ancak üst sınıftan ya da önemli ailelerden gelen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu özel bölümlerde özel koltukları var" dedi.

"Dikkatimizi çeken bir diğer detay da Latince isimlerin Yunan harfleriyle yazılmış olmasıydı. İtalya'dan bazı kişilerin Bergama amfi tiyatrosunda özel bir yeri olduğuna inanıyoruz."

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Haber: Antik Kentte 1800 Yıllık 'Vıp Koltuklar' Bulundu - Haberler
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