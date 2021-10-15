Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde

Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın deplasmanda 16.00'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, rakibiyle 36'ncı randevuya çıkacak. Akdeniz ekibi, rakibi karşısında bu sezon deplasmanda ilk gol sevincinin yanı sıra, deplasmanda ilk galibiyeti almayı hedefliyor.

Süper Lig'de 8 hafta sonunda istediği sonuçları alamayarak 8 puanla 13'üncü sırada bulunan, milli maçlardan dolayı lige verilen arada teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırarak yıldız oyuncusu Nuri Şahin'i futbol sorumlusu olarak takımın başına getiren Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı takımda Adana Demirspor maçında sakatlanan ve tedavisi İtalya'da süren başarılı orta saha oyuncusu Poli dışında eksik bulunmuyor.