Antalya turizmi, ekimde 2019'u yakaladı

ANTALYA (DHA) - TURİZMİN başkenti Antalya'da ekim ayı verileri, en iyi yıl olan 2019'un ekim ayının yüzde 95'ine ulaştı. 2019 Ekim ayında 1 milyon 686 bin yabancı turistin ziyaret ettiği kente, bu ekim ayında 1 milyon 602 bin turist geldi. Hareketliliğin kasım ayı ortalarına dek sürmesini beklediklerini anlatan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Bu yılı yaklaşık 9 milyon turistle kapatırız diye tahmin ediyorum" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya'nın 2021 yılı 10 aylık dönemdeki turizm verilerini açıkladı. 1 Ocak-31 Ekim 2021 arasındaki 10 aylık dönemde Antalya'ya gelen toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artışla 8 milyon 618 bin 800 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 3.2 milyon turist gelirken, bu yılki artış 5 milyon 342 bin olarak gerçekleşti.