Antalya Tapu Kadastro Bölge Müdürü Funda AYDIN SEYMEN ve Bölge Müdür Yardımcısı Ersin GÜRDAL'dan Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e Ziyaret…
Antalya Tapu Kadastro Bölge Müdürü Funda AYDIN SEYMEN ve Bölge Müdür Yardımcısı Ersin GÜRDAL; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında nezaket ziyaretinde bulundular.
ANTALYA (Habermetre) - Antalya Tapu Kadastro Bölge Müdürü Funda AYDIN SEYMEN ve Bölge Müdür Yardımcısı Ersin GÜRDAL; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında nezaket ziyaretinde bulundular.
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