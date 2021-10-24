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ANTALYA Serik' te orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da orman yangınıANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da orman yangını

ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Serik ilçesi Akçapınar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazözle de karadan müdahale ediliyor. Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekiyor.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -

ANTALYA Serik' te orman yangını

ANTALYA Serik' te orman yangını
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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