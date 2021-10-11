Antalya'nın yüksek rakımlarında üretilen 'süper meyve' Aronya, pandemi sürecinin gözdesi oldu - Haberler
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Antalya'nın yüksek rakımlarında üretilen 'süper meyve' Aronya, pandemi sürecinin gözdesi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Antalya'nın yüksek rakımlarında üretilen 'süper meyve' Aronya, pandemi sürecinin gözdesi oldu Bağışıklığı güçlendirici etkisiyle dikkat çeken meyvenin, Antalya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretim çalışmaları olumlu sonuçlandı Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim...

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın yüksek rakımlarında üretilen 'süper meyve' Aronya, pandemi sürecinin gözdesi oldu

Bağışıklığı güçlendirici etkisiyle dikkat çeken meyvenin, Antalya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretim çalışmaları olumlu sonuçlandı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal:

İçeriğinde yüksek antosiyanin, antioksidan aktivite ve fenolik bileşiklerinin yanısıra, yüksek miktarda C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum, çinko, B1, B2, B6 minerallerinin de olması, meyvenin biyokimyasal içeriklerini daha da zenginleştiriyor"

"Yapılan bilimsel çalışma sonuçlarına göre, aronya meyvesinin bağışıklığı güçlendirici etkisinin olduğu, birçok hastalık ve hatta kanser türlerine karşı koruyucu etkisinin olduğu belirtiliyor"

ANTALYA - Bağışıklığı güçlendirici etkisi nedeniyle 'Süper meyve' ve 'Sağlık meyvesi' olarak adlandırılan aronya meyvesinin Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretim çalışmaları olumlu sonuçlandı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal, son dönemlerin gözde meyvesi olarak dikkat çeken aronya meyvesi hakkında bilgi verdi. Aronya meyvesinin, anavatanı Kuzey Amerika olan üzümsü bir meyve türü olduğunu belirten Doç. Dr. Nafiye Ünal, aronyanın son birkaç yıldır ülkemizde ve dünyada popülerliğinin arttığını kaydetti. Doç. Dr. Ünal, aronya meyvesinin dünyada ABD, Almanya, Rusya ve Polonya ile birçok Avrupa ülkesinde yetiştiriciliğinin yapıldığını, ülkemizdeki geçmişinin ise oldukça yeni olduğunu ve ülkemizde ilk hasat tarihinin 2016'ya dayandığını ifade etti.

"Yüksek rakımlı yerlere uygun"

Türkiye'de serin ılıman iklime sahip, kışları serin geçen her türlü alanda bu bitki türünün yetiştiriciliğinin yapılabildiğine vurgu yapan Ünal, "Son 1-2 yıldır üretim alanlarında hızlı artışlar oldu. Antalya ili kapsamında yaptığımız adaptasyon çalışmalarında bu bitkinin, yüksek rakımlı alanlarda yetiştiriciliğe uygun olduğunu gözlemledik. Özellikle yaşadığımız pandemi döneminin etkisiyle tüketicilerin, bağışıklık sistemini güçlendirici sağlıklı gıdalara yönelimi arttı. Buna bağlı olarak aronya üretimine yönelik yatırım ve girişimler de hız kazandı" diye konuştu.

"Sağlık meyvesi olarak biliniyor"

Aronyanın antioksidan özellikli fenolik bileşikleri yüksek oranda içeren bir meyve türü olmasından dolayı tüm dünyada 'Süper Meyve' ve 'Sağlık Meyvesi' olarak da bilindiğini belirten Ünal, "Aronya meyvesinin içeriğinde yüksek antosiyanin, antioksidan aktivite ve fenolik bileşiklerinin yanısıra, yüksek miktarda C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum, çinko, B1, B2, B6 minerallerinin de olması, meyvenin biyokimyasal içeriklerini daha da zenginleştiriyor. Yapılan bilimsel çalışma sonuçlarına göre, aronya meyvesinin bağışıklığı güçlendirici etkisinin olduğu, birçok hastalık ve hatta kanser türlerine karşı koruyucu etkisinin olduğu belirtiliyor. Bu nedenle pandemi sürecinde meyveye ilgi de arttı" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Nafiye Ünal, aronya meyvelerinin taze ve kuru meyve olarak tüketilebildiği ve işlemeye de çok uygun bir meyve türü olduğunu belirterek, aronyanın meyve suyu, çay, sirke, reçel, dondurma, yoğurt, sos, besin takviyesi, enerji içecekleri gibi alanlarda da kullanıldığına dikkat çekti.

Antalya'nın yüksek rakımlarında üretilen 'süper meyve' Aronya, pandemi sürecinin gözdesi oldu

Antalya'nın yüksek rakımlarında üretilen 'süper meyve' Aronya, pandemi sürecinin gözdesi oldu

Antalya'nın yüksek rakımlarında üretilen 'süper meyve' Aronya, pandemi sürecinin gözdesi oldu

Antalya'nın yüksek rakımlarında üretilen 'süper meyve' Aronya, pandemi sürecinin gözdesi oldu
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Haber: Antalya'nın yüksek rakımlarında üretilen 'süper meyve' Aronya, pandemi sürecinin gözdesi oldu - Haberler
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