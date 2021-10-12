Antalya'nın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'nın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz

Habermetre - Haberler | Toplum
Antalya'nın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz

Tüm haberler için tıklayınız...Organize Sanayi Bölgesi'nde Firma ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Vali Ersin Yazıcı, WİNPERAX Cam Ürünleri Firması'nı ziyaret etti.

ANTALYA (Habermetre) - Tüm haberler için tıklayınız...

Organize Sanayi Bölgesi'nde Firma ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Vali Ersin Yazıcı, WİNPERAX Cam Ürünleri Firması'nı ziyaret etti. Vali Yazıcı, sektöründeki öncü firmalarla Antalya'nın ihracattaki payını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Vali Ersin Yazıcı, Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) 2003 yılında kurulan, 60 kişilik ekibi ile cam balkon, cam tavan, raylı ve otomatik her türlü cam imalatını alanında üretim yapan WİNPERAX Cam Ürünleri Firmasını ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Serçe'den üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yerli Makinelerle Yerli Üretim Yapılıyor

Winperax firmanın üretim tesislerini inceleyen, firma hakkında detaylı bilgi alan Vali Yazıcı; "Yerli makinelerle, yerli üretim yapan, kendi alanlarında öncü firmaların şehrimizde olması büyük bir gurur kaynağı. Bu firmalarımız hem Antalya'mız hem de ülkemiz için çok büyük değer. Bu tür firmalarımızın sayısını arttırarak, yerli ve milli sanayimizi daha ileriye götürmek için daha çok çalışacağız. " şeklinde konuştu.

30 Ülkeye İhracat Yapıyoruz

Firma sahibi İbrahim Serçe ise kuruldukları günden bugüne daha kaliteli üretim yapmayı amaç edindiklerini ve tüm ürünlerinin Avrupa standartlarına olduğunu belirterek; "10 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyoruz. Şimdi de dünya genelinde 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. İmalatımızın yüzde 50'sini yurt dışına çevirmeyi planlıyoruz. Yakın zamanda Almanya'da yeni şubemizi açacağız. 2022 planlarımız arasında Winperax Akademi'yi kurarak, kalitemizi ve müşteri memnuniyetimizi arttırmak istiyoruz. " ifadelerini kullandı. Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 01 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 02 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 03 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 04 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 05 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 06 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 07 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 08

Tüm haberler için tıklayınız...

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Tarkan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Şenol Güneş Serdar Aziz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'nın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 20:29:49. #1.17#