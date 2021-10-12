Antalya'nın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz

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Organize Sanayi Bölgesi'nde Firma ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Vali Ersin Yazıcı, WİNPERAX Cam Ürünleri Firması'nı ziyaret etti. Vali Yazıcı, sektöründeki öncü firmalarla Antalya'nın ihracattaki payını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Vali Ersin Yazıcı, Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) 2003 yılında kurulan, 60 kişilik ekibi ile cam balkon, cam tavan, raylı ve otomatik her türlü cam imalatını alanında üretim yapan WİNPERAX Cam Ürünleri Firmasını ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Serçe'den üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yerli Makinelerle Yerli Üretim Yapılıyor

Winperax firmanın üretim tesislerini inceleyen, firma hakkında detaylı bilgi alan Vali Yazıcı; "Yerli makinelerle, yerli üretim yapan, kendi alanlarında öncü firmaların şehrimizde olması büyük bir gurur kaynağı. Bu firmalarımız hem Antalya'mız hem de ülkemiz için çok büyük değer. Bu tür firmalarımızın sayısını arttırarak, yerli ve milli sanayimizi daha ileriye götürmek için daha çok çalışacağız. " şeklinde konuştu.

30 Ülkeye İhracat Yapıyoruz

Firma sahibi İbrahim Serçe ise kuruldukları günden bugüne daha kaliteli üretim yapmayı amaç edindiklerini ve tüm ürünlerinin Avrupa standartlarına olduğunu belirterek; "10 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyoruz. Şimdi de dünya genelinde 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. İmalatımızın yüzde 50'sini yurt dışına çevirmeyi planlıyoruz. Yakın zamanda Almanya'da yeni şubemizi açacağız. 2022 planlarımız arasında Winperax Akademi'yi kurarak, kalitemizi ve müşteri memnuniyetimizi arttırmak istiyoruz. " ifadelerini kullandı. Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 01 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 02 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 03 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 04 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 05 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 06 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 07 Antalyanın İhracattaki Payını Arttırmayı Hedefliyoruz 08

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