ANTALYA KİTAP FUARI 18 EKİM İMZA VE SÖYLEŞİ - Haberler
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ANTALYA KİTAP FUARI 18 EKİM İMZA VE SÖYLEŞİ

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ANTALYA KİTAP FUARI 18 EKİM İMZA VE SÖYLEŞİ

ANTALYA KİTAP FUARI 18 EKİM İMZA VE SÖYLEŞİAntalya Kitap Fuarımızı, 10 gün boyunca Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 10. 00 ile 20. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

ANTALYA (Habermetre) - ANTALYA KİTAP FUARI 18 EKİM İMZA VE SÖYLEŞİ Antalya Kitap Fuarımızı, 10 gün boyunca Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 10. 00 ile 20. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Bu yıl 11'incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı 15 Ekim Cuma günü saat 15. 00'te kapılarını ziyaretçilere açtı. Ana teması "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" olan fuar bu yıl 15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenleniyor. Bu yılki kitap fuarına 234 yayınevi katılırken, 206 yazar ağırlanıyor. Antalya Kitap Fuarımızı, 10 gün boyunca Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 10. 00 ile 20. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Kitap fuarımıza girişlerde aşı kartı, HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacaktır. Etkinlik BilgileriBaşlama : Pazartesi, 18 Ekim 2021Saat: 09: 00Bitiş : Pazartesi, 18 Ekim 2021Saat: 23: 59Antalya Büyükşehir BelediyesiTakvimde GösterBu yıl 11'incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı 15 Ekim Cuma günü saat 15. 00'te kapılarını ziyaretçilere açtı. Ana teması "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" olan fuar bu yıl 15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenleniyor. Bu yılki kitap fuarına 234 yayınevi katılırken, 206 yazar ağırlanıyor. Antalya Kitap Fuarımızı, 10 gün boyunca Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 10. 00 ile 20. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Kitap fuarımıza girişlerde aşı kartı, HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacaktır. '>İlgili Etkinlik Medyaları

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