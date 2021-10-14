ANTALYA KİTAP FUARI 15 EKİM İMZA VE SÖYLEŞİ

ANTALYA (Habermetre) - Bu yıl 11'incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı 15 Ekim Cuma günü saat 15. 00'te kapılarını ziyaretçilere açıyor. Ana teması "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" olan fuar bu yıl 15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenleniyor. Bu yılki kitap fuarına 234 yayınevi katılırken, 206 yazar ağırlanıyor. Antalya Kitap Fuarımızı 10 gün boyunca Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 10. 00 ile 20. 00 saatleri arasında tüm halkımız ziyaret edebilir. Kitap fuarımıza girişlerde aşı kartı, HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacaktır.

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