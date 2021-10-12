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Antalya Kitap Fuarı 15 Ekim'de başlayacak

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya Kitap Fuarı 15 Ekim'de başlayacak

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek kitap fuarı, 15 Ekim'de ziyaretçilerine kapılarını açacak.

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek kitap fuarı, 15 Ekim'de ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyenin toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen fuarın bu yıl 15- 24 Ekim'de Cam Piramit'te gerçekleştirileceğini söyledi.

Fuarın "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" sloganıyla düzenleneceğini ifade eden Böcek, fuarın ilk gününde, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, Atatürk Kültür Merkezi'nde konferans vereceğini kaydetti.

Toplumda okuma sevgisini arttıracak her türlü organizasyonu desteklediklerini belirten Böcek, fuara birçok yazarın katılacağını ve 10 gün boyunca saat 10.00 ile 20.00 arasında açık kalacağını ifade etti.

Antalya Kitap Fuarı 15 Ekim'de başlayacak

Antalya Kitap Fuarı 15 Ekim'de başlayacak

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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