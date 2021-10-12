ANTALYA (İHA) - Antalya Kitap Fuarı 11. kez kapılarını açıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek :

"Bu yılki temamız 'Gelecek bilgi ile yeşerecek'

"Fuara 234 yayınevi, 206 yazarımız katılacak "

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 11.'sini, 'Gelecek bilgiyle yeşerecek' temasıyla düzenleyecekleri Antalya Kitap Fuarı'na 234 yayınevi ve 206 yazarın katılacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 11.'sini, 'Gelecek bilgiyle yeşerecek' temasıyla düzenleyecekleri Antalya Kitap Fuarı öncesi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde 'okumak lazım' sloganıyla yola çıktıkları kitap etkinliğini çadırlardan, fuara dönüştürdüklerini kaydetti.

Geçen yıl yakalandığı Kovid-19 nedeniyle kitap fuarının yapılamadığını hatırlatan Böcek, "Bugün 11. Antalya Kitap Fuarı organizasyonumuzu yapıyoruz. Bu süreçle ilgili çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

"234 yayınevi, 206 yazar katılacak"

Daha önce düzenledikleri kitap fuarının temalarından bahseden Başkan Böcek, "'Bu yıl, 'Gelecek bilgi ile yeşerecek' ana temamızda bunu seçtik. Bu yıl fuara 234 yayınevi katılıyor, 206 yazarımızı ağırlayacağız. İmza günleri ve söyleşiler olacak, vatandaşlarımızla buluşacaklar. Yerel yazarlarımız çok önemli, onlara da öncelik vermeye çalıştık. Siyasi yazarların olduğu ve hangi görüş düşüncede vatandaşımız geldi ise o yazarlarımızı bulabilecek. Bu bir kitap şöleni. Belediye eliyle yapılan Antalya Kitap Fuarı daha da büyüdü ve 19 ilimizde kapsayan bir etkinliğe dönüştü" diye konuştu.

"Pandemi kuralları geçerli olacak"

Fuara girişte pandemi kurallarının uygulanacağının altını çizen Böcek, "Aşı kartı, HES kodu sorgulaması dahil olmak üzere görevlilerimiz hazır olacaklar. Bu şekilde hizmet olacak. Fuar Cuma günü saat 15.00'da açılacak, sabah 10.00 ile akşam 20.00'a kadar açık olacak. Okurlarımızla yazarlarımızı buluşturacağız. Kültür sanat Antalya'mızda hep var olacak" ifadelerine yer verdi.

Fuarın onur konuğunun ise tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın olacağını belirten Başkan Böcek, kendi kitabını da fuara yetiştirmeye çalıştığını bildirdi.

Antalya Kitap Fuarı, 15-24 Ekim tarihleri arasında Cam Piramit'te 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık kalacak.