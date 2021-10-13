Antalya Kemer yangını söndürüldü mü?

Akşam saatlerinde Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası civarındaki dağlık ve sarp alanda orman yangını çıktı. Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalar yapıldı.

ANTALYA KEMER YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Antalya/ Konyaaltı – Kemer

1 Uçak

4 Helikopter Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

20 Arazöz Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yıldırım sebebiyle çıkan yangını kontrol altına almak için alevlere havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor.

Haberler.com - Gündem