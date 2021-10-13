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Antalya Kemer yangını söndürüldü mü?

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Antalya Kemer yangını söndürüldü mü?

Kemer Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirten Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, "Rüzgarın yön değiştirmesi ve arazinin sarp olması müdahaleyi güçleştiriyor" açıklamasında bulundu. Antalya Kemer yangını söndürüldü mü?

Akşam saatlerinde Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası civarındaki dağlık ve sarp alanda orman yangını çıktı. Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalar yapıldı.

ANTALYA KEMER YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Antalya/ Konyaaltı – Kemer

1 Uçak

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Yıldırım sebebiyle çıkan yangını kontrol altına almak için alevlere havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor.

Antalya Kemer yangını söndürüldü mü?

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