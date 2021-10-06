Antalya Havalimanı'nda valizlerinde uyuşturucu bulunan iki kişi yakalandı - Haberler
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Antalya Havalimanı'nda valizlerinde uyuşturucu bulunan iki kişi yakalandı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya Havalimanı'nda valizlerinde uyuşturucu bulunan iki kişi yakalandı

Antalya Havalimanı'nda valizlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliler tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya Havalimanı'nda valizlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, Antalya Havalimanı'nda durumlarından şüphelendikleri E.D. ve M.B'nin valizlerinde arama yaptı.

Van'dan kente geldikleri belirlenen şüphelilerin valizlerinde 3 kilo 966 gram metamfetamin ile 2 kilo 960 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelilerle bağlantılı olduğu öne sürülen B.P. de Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde yakalandı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya Havalimanı'nda valizlerinde uyuşturucu bulunan iki kişi yakalandı - Haberler
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