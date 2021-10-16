Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları için gönüllüleri bekliyor - Haberler
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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları için gönüllüleri bekliyor

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Sağlık
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları için gönüllüleri bekliyor

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları başladı.

ANTALYA (AA) - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları başladı.

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, yaptığı açıklamada, salgında artış olduğu bu dönemde virüsle savaşta en etkili silahın aşı olduğunu belirtti.

Aşının, hastalığı ağır geçirmeyi engelleme ve yoğun bakım ihtiyacını azaltma noktasındaki etkinliğinin tüm dünyada yapılmış pek çok araştırmayla ortaya konulduğunu vurgulayan Başıbüyük, aşısız grupların hem kendi hem de toplum sağlığı açısından tehlike oluşturacağını dile getirdi.

Aşı uygulama çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Başıbüyük, şunları kaydetti:

"Antalya olarak birinci doz aşılama oranımız yüzde 90,7 ikinci doz aşılama oranımız ise yüzde 75'tir. Ülkemiz kaynaklarıyla yerli aşı çalışmalarında son aşamaya gelinmiş olup, TÜSEB ile Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC aşısı, 'TURKOVAC İnaktif Rapel (3.Doz) Faz-3 Araştırması' kapsamında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Faz-3 çalışmasına katılmak isteyen gönüllülerimizde 18-60 yaş arasında ve daha önce 2 doz sinovac aşısı olması şartları aranıyor. Gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı en kısa sürede 3. dozunu TURKOVAC aşısı yaptırmak üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bekliyoruz."

Aşıyla ilgili bilgi almak isteyenlerin Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kovid -19 Çağrı Merkezini (0 242 238 34 68) arayabileceğini aktaran Başıbüyük, aşıdan sonra da kurallara uymak gerektiği uyarısında bulundu.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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