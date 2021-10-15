Antalya DOB'dan "Çello Yıldızları" konseri
Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) "Çello Yıldızları" konseri verecek.
ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) "Çello Yıldızları" konseri verecek.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya DOB, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirileceği özel konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.
"Çello Yıldızları" konserinde, soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul ve Gani Sharipov, klarinet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alıyor.
Sanatçılara Esra Taner, Derya Tokgöz ve Tolga Burçak danslarıyla eşlik edecek.
Konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 19 Ekim saat 20.00'de verilecek.