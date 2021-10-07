Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnesinde 'Brahms' ezgileri yankılanacak - Haberler
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Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnesinde "Brahms" ezgileri yankılanacak

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Kültür Sanat
Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnesinde

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Sonbaharda Brahms" konserinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Sonbaharda Brahms" konserinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, besteci Johannes Brahams'ın seçkin eserlerinin seslendirileceği konserde, mezzo soprano Bilge Yılmaz, bariton Melih Tepretmez sahne alacak.

Sanatçılara piyanist Ahmet Sait Karabulut ve Anna Tepretmez eşlik edecek.

Konser, 12 Ekim Salı günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilecek.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnesinde 'Brahms' ezgileri yankılanacak - Haberler
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