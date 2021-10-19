Antalya'dan kısa kısa

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hal esnafıyla bir araya geldi.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafın talep ve sorunlarını dinleyen Böcek'e, Antalya Tüccar ve Esnaf Dayanışma Dernek Başkanı Adalet Yandık, Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, dernek yönetimi, komisyoncu ve tüccarlar eşlik etti.

Hal esnafının dertlerine derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Böcek, "Komisyoncu ve tüccarların talepleri konusunda yapılması gereken ne varsa hiçbir kimseye haksızlık etmeden yerine getireceğiz. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için çalışıyoruz." dedi.

Öğrencilerden 11. Antalya Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı'na öğrencilerin ilgisi sürüyor.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda yazarlar, okurlarıyla buluşmalarını sürdürüyor.

Fuarın dördüncü gününde yazarlar, imza günü ve söyleşilerle sevenleriyle bir araya geldi.

Öte yandan, Kaş ilçesi Yeniköy, Gökçeören ve Sarıbelen mahallelerinde asfaltlama çalışmaları yapıldı.