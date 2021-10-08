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Antalya'dan kısa kısa

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'dan kısa kısa

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın akşam "Kapanış ve Ödül Töreni" ile sona erecek.

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın akşam "Kapanış ve Ödül Töreni" ile sona erecek.

Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın sunuculuğunu yapacağı gecede Şevval Sam bir konser verecek.

Elmalı'da asfalt çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Elmalı Bayındır Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında Elmalı-Antalya karayoluna kadar uzanan 3 kilometrelik grup yolu asfaltlanacak.

Kömür satıcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kış ayları öncesinde kentin havasının temiz kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından kömür satıcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda kömür ve diğer katı yakıt ürünlerinin sahip olması gereken kriterler hakkında katılıcılara bilgi verildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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