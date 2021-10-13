Antalya'daki orman yangını, Göynük Kanyonu'na ilerliyor (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'daki orman yangını, Göynük Kanyonu'na ilerliyor (3)

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel
Antalya'daki orman yangını, Göynük Kanyonu'na ilerliyor (3)

YANGIN 18 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Kemer ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN 18 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları başladı. Yangında, yaklaşık 8 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Son Dakika Haberleri
Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor

Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor

 Gövdesi çürüyen ağaç kaldırıma devrildi, bir vatandaş saniyelerle altında kalmaktan kurtuldu

Gövdesi çürüyen ağaç kaldırıma devrildi, bir vatandaş saniyelerle altında kalmaktan kurtuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'daki orman yangını, Göynük Kanyonu'na ilerliyor (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:20:53. #1.17#