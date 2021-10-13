Antalya'daki orman yangını, Göynük Kanyonu'na ilerliyor (3)
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel
YANGIN 18 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Kemer ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGIN 18 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Antalya'nın Kemer ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları başladı. Yangında, yaklaşık 8 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Son Dakika Haberleri