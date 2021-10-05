Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına devam edildi

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Cüneyt A, Gökhan H, Ferdi T. ve Aziz K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuklu bulundukları cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Süleyman G, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Z.U, kendisinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve Muratpaşa ilçesinde tanıştığı iki kişiyle birlikte olayın gerçekleştiği yere gittiğini söyledi.

Odada bulunduğu sırada birisinin kapıyı açtığını belirten Z.U, "Ağlıyordu ama yüzünü görmedim. 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti. Bu sırada Cüneyt geldi ve kızı götürdü. Biz evdeyken zaten bir kızın ağlama sesi geliyordu." dedi.

Tanık F.K. ise sanıkları cezasını çektiği hapishaneden tanıdığını ifade etti.

Cezaevinde Cüneyt A. ile sohbet ettiğini anlatan F.K, sanığın "Ağabey bu insanların hiçbir suçu yok. Benim psikolojim sorunlarım olduğu için cinayeti işledim." dediği iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Cüneyt A, Gökhan H, Ferdi T. ve Aziz K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri salıverilmiş, 4'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.