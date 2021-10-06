Antalya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu hap ele geçirildi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da otobüs yolcusunun üzerinde uyuşturucu hap bulundu.
GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da otobüs yolcusunun üzerinde uyuşturucu hap bulundu.
Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında, durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan R.Ö. şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araçtan indirildi.
Yapılan üst aramasında küçük şeffaf poşete sarılı 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.
R.Ö. gözaltına alındı.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri