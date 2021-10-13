Antalya'da villada Hint keneviri yetiştiren yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Haberler
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Antalya'da villada Hint keneviri yetiştiren yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da villada Hint keneviri yetiştiren yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Antalya'da kiraladığı villanın bir odasını seraya çevirerek kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da kiraladığı villanın bir odasını seraya çevirerek kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Duacı Mahallesi'ndeki bir villayı kiralayan şüphelilerin kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Villaya yapılan baskında naylonlarla seraya çevrilmiş bir odada kenevir yetiştirmek için özel düzenek hazırlandığını tespit etti. Ekipler saksılara dikili halde 101 kenevir bitkisi ele geçirdi. Evdeki aramalarda 1 kilo 300 gram skunk ile 2 hassas terazi de bulundu.

Evde bulunan İran uyruklu O.S.P, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da villada Hint keneviri yetiştiren yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Haberler
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