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Antalya'da vale denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da vale denetimi

Antalya'da polis ekipleri, vale hizmeti veren işletmelere denetim gerçekleştirdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da polis ekipleri, vale hizmeti veren işletmelere denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimlerde, 4 işyerinin ruhsatsız vale çalıştırdığı tespit edilirken, 3 işletmenin vale personelinin evraklarının eksik olduğu anlaşıldı. İşletmelere, gerekli adli işlemler yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin vale hizmeti verecek ve alacak işletmelerle usül ve esaslara uyulup uyulmadığı ile ilgili denetim yapılması yönünde gönderdiği yazılara istinaden Antalya'da bulunan vale hizmetlerinin verildiği tespit edilen işletmelere yönelik 16 Ekim Cumartesi günü saat 08.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 27 ekip ve toplamda 58 personelin katılımı ile 39 iş yerine eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, 4 işyerinin ruhsatsız vale çalıştırdığı tespit edildi. 3 işletmede çalıştırılan vale personelinin evraklarının eksik olduğu anlaşılarak, yasa dışı olarak vale çalıştırdığı tespit edilen işletmelere gerekli işlemler yapıldı. - ANTALYA

Antalya'da vale denetimi

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