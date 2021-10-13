Antalya'da uyuşturucuyu otomobil paspasının altına gizleyen 2 zanlı yakalandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da, otomobil paspasının altına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da, otomobil paspasının altına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motosikletli polis timleri, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde, bir otomobili durdurarak arama yaptı.
Otomobildeki paspasın altında 1 kilo 26 gram esrar bulundu.
Zanlılar A.B.G. ve U.P. gözaltına alındı.
AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri