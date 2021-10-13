Antalya'da uyuşturucuyu otomobil paspasının altına gizleyen 2 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da uyuşturucuyu otomobil paspasının altına gizleyen 2 zanlı yakalandı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da uyuşturucuyu otomobil paspasının altına gizleyen 2 zanlı yakalandı

Antalya'da, otomobil paspasının altına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, otomobil paspasının altına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motosikletli polis timleri, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde, bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Otomobildeki paspasın altında 1 kilo 26 gram esrar bulundu.

Zanlılar A.B.G. ve U.P. gözaltına alındı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
Mahkemede güldüren anlar! Kendisine 'İnsan eti yiyor' diyen şahsa 'Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun' diye karşılık verdi

Mahkemede güldüren anlar! Kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi

 Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor

Kabus yeniden hortladı! Hızla ilerleyen orman yangını geceden beri söndürülemiyor

 Gövdesi çürüyen ağaç kaldırıma devrildi, bir vatandaş saniyelerle altında kalmaktan kurtuldu

Gövdesi çürüyen ağaç kaldırıma devrildi, bir vatandaş saniyelerle altında kalmaktan kurtuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Hulusi Akar Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin İdo Tatlıses Nihal Yalçın
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da uyuşturucuyu otomobil paspasının altına gizleyen 2 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 19:25:02. #1.11#