Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları kontroller sırasında, durumundan şüphelendikleri araca "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan araçtaki şüpheliler Y.Z. ve O.Ö, kısa süreli takip sonrası yakalandı.

Araçtaki aramada, paketlenmiş sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
AA - Son Dakika Haberleri
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