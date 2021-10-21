Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde yürütülen çalışmada, yunus timlerince durumundan şüphelenilen B.E. durduruldu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen B.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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