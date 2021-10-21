Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Andifli Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Motosikletli polis timlerinin de katılımıyla yapılan operasyonda, 618 gram esrar, 76 gram Hint keneviri tohumu, 1 kök Hint keneviri, tabanca ve buna ait fişekler ile Hint keneviri yetiştirmeye yarayan aletler ve zirai ilaçlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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