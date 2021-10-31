Antalya'da üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı - Haberler
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Antalya'da üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Akseki- Manavgat karayolunun Akseki ilçesi Murtiçi mevkiisi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri tespit edilemeyen 34 DUZ 126, 38 AFG 754 ve 07 NKD 41 plakalı üç otomobilin karıştığı kazayı görenler 112 acil ekibine haber verdi. Kaza yerine ambulans sevk edildi. 112 acil ekibinin kaza yerinde yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 kişi ayakta tedavi edilirken Akseki'den gelen ambulans ile diğer bir yaralı Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların durumlarının ağır olmadığı bildirilirken Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Kazanın tırmanma şeridinde araçların hatalı sollama yapmaları nedeni ile meydana geldiği ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya'da üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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