Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı - Haberler
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Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı

Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı Çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi Sürücü olay yerinde gözaltına alındı Antalya'nın Serik ilçesinde turistleri havalimanına taşıyan midibüs, takla attı.

ANTALYA (İHA) - Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus Turist yaralandı

Çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi

Sürücü olay yerinde gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde turistleri havalimanına taşıyan midibüs, takla attı. Kazada 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı. Çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü olay yerinde gözaltına alındı.

Kaza, Serik sanayi kavşağında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat'tan Antalya'ya giden Ufuk A.'nın kullandığı 07 FNU 94 plakalı tur midibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü atlayarak karşı yola geçti. Takla attığı belirtilen midibüs, sürüklenerek yolun ortasında durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık çalışanı ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada midibüste bulunan 15 Rus turistten 2'si çocuk 8'i yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 2 çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yolcular sürücünün uyuduğunu iddia ederken, sürücü Ufuk A. gözaltına alındı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi çok yönlü devam ediyor.

Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı

Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı

Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı

Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı

Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı

Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı

Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı

Turistleri taşıyan midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Son Dakika Haberleri
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