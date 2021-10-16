Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 7 Rus turist yaralandı - Haberler
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Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 7 Rus turist yaralandı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 7 Rus turist yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Antalya Havalimanı'ndan aldığı Rus turistleri otellerine götüren Ali A. idaresindeki 31 ACB 866 plakalı tur midibüsü, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde şarampole devrildi. Midibüste bulunan 7 turist yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan turistlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Midibüs şoförü Ali A. ise polis merkezine götürüldü.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da tur midibüsünün devrilmesi sonucu 7 Rus turist yaralandı - Haberler
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