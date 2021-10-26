Antalya'da Trafik Havadan ve Karadan Denetlendi

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla helikopter ve drone destekli trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 18. 10. 2021 ile 25. 10. 2021 tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya'nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan helikopter ve drone ile yapılan denetimler haricinde, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik sivil ekiplerce denetimlerin devam ettiği bilgisi verildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikopter ve drone denetiminde 120 sürücüye, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri denetiminde 2. 653 araç denetlenmiş olup 591 sürücüye, ışık donanımı ve kullanımı denetiminde 3. 541 araç denetlenmiş olup 223 sürücüye, radarla hız denetimi kapsamında 150 sürücüye trafik idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 35 araç ve 112 yolcu olmak üzere toplam 147 yol kullanıcısına eğitim verilmiştir.

Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. Antalyada Trafik Havadan ve Karadan Denetlendi 01 Antalyada Trafik Havadan ve Karadan Denetlendi 02 Antalyada Trafik Havadan ve Karadan Denetlendi 03

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