Antalya'da suç örgütü 'Kartal Grubu'na operasyon: 16 gözaltı

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, polis ekiplerince 'gasp' ve 'yağma' suçlarıyla mücadele kapsamında 'Kartal Grubu' olarak bilinen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Vurgun' adı verilen operasyonda çok sayıda adrese giren polis, suç örgütü lideri F.K.'nin yanı sıra 15 kişiyi gözaltına aldı.

Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne giden M.K., 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli yağma' suçlarının mağduru olduğunu belirterek şikayetçi oldu. M.K.'nin yanı sıra başka şikayetler gelmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, bölgede çalışma başlattı. F.K. liderliğindeki örgütün haksız kazanç elde ederek, maddi ve manevi güce ulaşmaya çalıştığı, yüksek faizle verdikleri paraları alabilmek için 'yağma', 'nitelikle yağma', 'tehdit', 'silahla tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'tefecilik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eylemlerinde bulundukları belirlendi.

Polisteki ifade işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.