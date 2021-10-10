Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü - Haberler
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Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift hayatını kaybetti.

Veli (70) ve Dursun Dinçer (63) çiftinden bir süredir haber alamayan çocukları, İmrahor Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Çifti evde hareketsiz halde bulan çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Dinçer çiftinin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerini belirledi.

Çiftin cenazeleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otopsiden sonra yakınları tarafından alınan cenazelerin, Korkuteli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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