ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da sazlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek işyerleri ve seraları tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da sazlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek işyerleri ve seraları tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. İçinde çok sayıda TIR dorsesi bulunan işyeri, yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde bulunan yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgenin bataklık ve sazlık olması ekiplerin müdahalesini güçleştirirken, içeride çok sayıda TIR dorsesinin bulunduğu iş yerine kadar gelen alevler, ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Aynı bölgenin sera açmak için sürekli yakıldığını belirten Ali Ayadlı semt sakini, yetkililerin önlem almasını istedi.

ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Muslera Ali Koç Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump Sultan Selim Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:21:32. #1.12#