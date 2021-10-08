ANTALYA'DA SAZLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da sazlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek işyerleri ve seraları tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. İçinde çok sayıda TIR dorsesi bulunan işyeri, yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde bulunan yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgenin bataklık ve sazlık olması ekiplerin müdahalesini güçleştirirken, içeride çok sayıda TIR dorsesinin bulunduğu iş yerine kadar gelen alevler, ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Aynı bölgenin sera açmak için sürekli yakıldığını belirten Ali Ayadlı semt sakini, yetkililerin önlem almasını istedi.