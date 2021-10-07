Antalya'da şantajla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da şantajla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da şantajla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtarak, yabancı uyruklu kişiden şantajla 500 bin dolar çalmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtarak, yabancı uyruklu kişiden şantajla 500 bin Dolar çalmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne giden Ürdün uyruklu R.B.R.A.H. Konyaaltı ilçesinde yaşadığı sitenin bahçesinde oturduğu sırada, güvenlik görevlisinin kendisini arayarak Yabancılar Şubesinden polislerin geldiğini söylediğini belirtti.

R.B.R.A.H. yanına gelen iki kişinin Ürdün'de daha önceden yapmış olduğu ticaretten dolayı 5 milyon dolar zarar ettiğini, bu konunun kapanması için kendilerine 500 bin dolar vermesi gerektiğini söylediklerini öne sürdü.

Şüphelilerin, kabul etmemesi halinde kendisini ve ailesinin öldüreceklerini söylediğini iddia eden R.B.R.A.H. şahıslardan birinin, avukatı ile konuşmak için evine girdiği sırada çocuklarının yanından kendisine silah gösterdiğini savundu.

R.B.R.A.H. Antalya'ya iki yıl önce yerleştiğini ve borsa işi ile uğraştığını aktararak, yaklaşık 1,5 yıl önce amcası K.A.H'nin kendisini telefonla arayarak 16 milyon dolar borcu olduğunu, vermezse kendisinin kaçırılacağını söylediğini iddia etti. Ürdünlü iş insanı bu olaydan sonra sık sık tanımadığı kişilerce tehdit edildiğini öne sürdü.

Kafeteryada suçüstü

Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların B.İ. ve D.T. olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının suçüstü yapılması talimatıyla şüphelilerin R.B.R.A.H. ile tekrar iletişime geçmesi ile site içerisindeki kafeteryada buluşma kararı alındı.

Seri numaraları alınmış dolarları kafeteryada teslim alan İ.A, kafeterya çalışanı kimliğine gizlenen Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç üstü yakalandı.

İ.A'dan alınan bilgilerle diğer şüpheliler B.İ. ve D.T'de gözaltına alındı.

Emniyette verdikleri ifadede suçlarını itiraf eden şüphelilerin, kullanılan tabancaların ise oyuncak olduğunu ve olaydan sonra çöp tenekesine attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da şantajla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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