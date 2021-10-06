Antalya'da 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 14 gözaltı - Haberler
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Antalya'da "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu: 14 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Antalya'da

Organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden şahıslara yönelik Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki 9 ilde eş zamanlı düzenlen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonunda Antalya'da 14 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden şahıslara yönelik Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki 9 ilde eş zamanlı düzenlen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonunda Antalya'da 14 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu kentlerde organize suç örgütü faaliyetinde bulunan ve bunlara silah temini ettikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanması için Ege ve Akdeniz Bölgesinde 9 ili kapsayacak şekilde 'Sahil Rüzgarı-2' adlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamına Antalya'da toplamda haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheli şahıstan 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 6 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 3 adet av tüfeği, 12 adet av fişeği, 26 adet fişek, 1 adet sallama tabir edilen kesici alet, uyuşturucu madde kullanımına yarar 10 adet aparat (payp/bong, yaklaşık 7 gram metamfetamin, 1 yaprak a4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon anları ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Antalya'da Sahil Rüzgarı-2 operasyonu: 14 gözaltı

Antalya'da Sahil Rüzgarı-2 operasyonu: 14 gözaltı

Antalya'da Sahil Rüzgarı-2 operasyonu: 14 gözaltı

Antalya'da Sahil Rüzgarı-2 operasyonu: 14 gözaltı

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Haber: Antalya'da 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 14 gözaltı - Haberler
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