Antalya'da refüje çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Antalya'da refüje çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da refüje çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde parke yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde parke yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

A.G. idaresindeki 41 AFH plakalı parke yüklü tır, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarparak devrildi.

Sürüklenen tır, park halindeki otobüse çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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